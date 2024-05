Atalanta, tutti a Dublino: rientra Kolasinac, dubbio De Ketelaere-Lookman in attacco

Tutti insieme per il sogno Europa League . Martedì 21 maggio l’Atalanta non ha comunicato la lista dei convocati ma tutta la rosa, con l’eccezione di Palomino, è atterrata a Dublino dove ha svolto l’allenamento della vigilia in vista della finale di mercoledì 22 all’Aviva Stadium (ore 21, in diretta su Rai 1, Sky e Dazn) contro il Bayer Leverkusen . Tra i 23 in panchina Gian Piero Gasperini porterà anche l’infortunato de Roon a cui dovrebbe lasciare il posto Bonfanti.

Sul fronte formazione, Gasp in difesa dovrebbe ritrovare dal 1’ Kolasinac, al rientro dall’infortunio al pari di Holm (che dovrebbe partire dalla panchina). Accanto al bosniaco dovrebbe giocare Djimsiti e uno tra Hien e Scalvini, con lo svedese favorito. In porta parte in pole Musso, titolare in Europa League, ma non è esclusa l’opzione Carnesecchi. Nel 3-4-2-1, fuori de Roon, in mediana dovrebbero far coppia Ederson e Pasalic, ma lo stesso Scalvini ha chance di avanzare a centrocampo come già a Lecce. Sugli esterni spazio dal 1’ a Zappacosta e Ruggeri, in attacco quasi certa la presenza dall’inizio di Scamacca, alle sue spalle dovrebbe agire Koopmeiners, con De Ketelaere (favorito) o Lookman a completare il reparto. Le decisioni definitive sono rimandate alla rifinitura di mercoledì 22.