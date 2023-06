Atletica, la carica dei 33 ai Tricolori promesse. A caccia dei tempi per gli Europei Under 23

L’obiettivo è naturalmente quello di ben figurare e di centrare una medaglia, ma c’è un motivo supplementare per emergere visto che diversi atleti tenteranno di centrare un tempo tale da consentire loro la qualificazione ai Campionati europei Under 23 (per le classi 2001, 2002 e 2003) di Espoo, in Finlandia. Sono due i rappresentanti Bg per il momento sotto agli standard federali richiesti. Uno è Eric Marek , ventenne sprinter dell’Atletica Bergamo 59 Oriocenter, che si presenterà ai 100 metri col miglior tempo (10”30) e con la speranza di bissare il titolo tricolore indoor. L’altro è Gabriele Tosti , 21enne della Bergamo Stars, che ha il terza misura nel salto triplo (15,79 metri).