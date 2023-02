Boga nel tridente o Ederson trequartista: il dilemma dell’attacco con la Lazio

Due speranze per l’Atalanta e Gian Piero Gasperini. José Luis Palomino e Davide Zappacosta continuano a dividersi tra il lavoro personalizzato e gli allenamenti con i compagni e per entrambi è possibile il ritorno tra i convocati per la gara di sabato 11 febbraio all’Olimpico (ore 20,45) contro la Lazio .Palomino e Zappacosta sono alle prese con una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro: tra i due sembra avere più chance Palomino, ma la situazione è in rapida evoluzione.