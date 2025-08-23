AlbinoLeffe, c’è da scalare le Dolomiti

AlbinoLeffe pronto a scalare le Dolomiti. Comincia sabato 23 agosto allo Stadium, alle 21, il campionato dei blucelesti che sfideranno la neopromossa Dolomiti Bellunesi nel 1° turno di Serie C (diretta Sky Sport canale 257 e in streaming su Now e SkyGo). La squadra di Lopez, che punta a dimenticare l’eliminazione dalla Coppa Italia (3-0 per la Pro Vercelli a Zanica), se la vedrà con una matricola ambiziosa: la società veneta, sorta nel 2021 dalla fusione di Union Feltre, Belluno e Union S. Giorgio Sedico, è approdata in Lega Pro dopo aver dominato il girone C di Serie D (quello delle bergamasche).

Match inedito con due ex

I rosaverdi, allenati dall’ex atalantino Zanini e reduci dalla sconfitta (2-1) contro l’Union Brescia in Coppa Italia, si affacciano al professionismo per la prima volta dopo aver completato un mercato di valore. Sarà un match inedito, ma con due ex: l’attaccante Sebastiano Svidercoschi, 34 presenze e 15 gol coi dolomitici nella stagione 2022/2023 in Serie D e il difensore di San Giovanni Bianco, Luca Milesi, 73 presenze e 3 gol in C con i seriani dal gennaio 2022 al giugno 2024.

Il Football Video Support

Per quanto riguarda le ultime da Zanica, Lopez lamenta tre defezioni: Facchetti (rottura del legamento del gomito), Baroni (intervento chirurgico alla spalla) e Sorrentino (problema tendineo). La prima di campionato coinciderà anche con lo storico debutto sui campi di C del Football Video Support (FVS), strumento tecnologico a sostegno degli arbitri, da non confondere con la Var: a bordo campo vi sarà un monitor, che avrà la funzione di mettere a disposizione del direttore di gara le eventuali immagini da visionare. In presenza di situazione controverse, gli allenatori potranno richiedere un «review» con appositi cartellini (due a partita).

Lopez: «Sono fiducioso»

Lopez, alla vigilia della partita, ha messo nel mirino la necessità di fare progressi rispetto alla gara di Coppa Italia con la Pro Vercelli: «Mi aspetto una prestazione migliore rispetto a quella vista contro la Pro Vercelli: in settimana ci abbiamo lavorato, analizzando gli errori – ha spiegato il tecnico –. Non siamo ancora al top, fisiologicamente, per il momento dell’anno e per le novità nella rosa: con tanti giocatori nuovi dalle caratteristiche diverse serve tempo per disegnare il vestito tattico migliore. Motivo per cui, soprattutto in questa fase iniziale, dovremo essere ancor più attenti e precisi, ma sono fiducioso che si possa fare bene».

Gli avversari

E le Dolomiti Bellunesi? L’allenatore bluceleste ha le idee chiare sulle caratteristiche e le qualità degli avversari. «Le Dolomiti Bellunesi hanno una struttura solida, ereditata dalla scorsa stagione in cui hanno vinto brillantemente il campionato, sulla quale hanno innestato diversi elementi di qualità e di categoria – ha spiegato Lopez –. Hanno un modo di stare in campo molto interessante, partendo dal modulo, un 3-5-2 con tante rotazioni, rispetto al quale ci faremo trovare pronti».

Probabili formazioni

AlbinoLeffe (3-5-2): Baldi; Boloca, Potop, Sottini; Barba, Lombardi, Mandelli, Parlati, Giannini; Svidercoschi, Sali. All. Lopez.

Dolomiti Bellunesi (3-5-2): Consiglio; Barbini, Milesi, Gobetti; Alcides Dias, Agosti, Burrai, Clemenza, Mignanelli; Toci, Olonisakin. All. Zanini.