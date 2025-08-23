Burger button
Calcio / Hinterland
Sabato 23 Agosto 2025

AlbinoLeffe, c’è da scalare le Dolomiti

CALCIO. Allo Stadium di Zanica (ore 21, Sky Sport) i seriani si tuffano nella Serie C con i neopromossi bellunesi. Lopez vuole dimenticare il ko con la Pro Vercelli: «Abbiamo fiducia».

Francesco Fontanarosa
Francesco Fontanarosa

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’AlbinoLeffe sceso in campo nella gara di Coppa Italia persa contro la Pro Vercelli
(Foto di Afb)

AlbinoLeffe pronto a scalare le Dolomiti. Comincia sabato 23 agosto allo Stadium, alle 21, il campionato dei blucelesti che sfideranno la neopromossa Dolomiti Bellunesi nel 1° turno di Serie C (diretta Sky Sport canale 257 e in streaming su Now e SkyGo). La squadra di Lopez, che punta a dimenticare l’eliminazione dalla Coppa Italia (3-0 per la Pro Vercelli a Zanica), se la vedrà con una matricola ambiziosa: la società veneta, sorta nel 2021 dalla fusione di Union Feltre, Belluno e Union S. Giorgio Sedico, è approdata in Lega Pro dopo aver dominato il girone C di Serie D (quello delle bergamasche).

Match inedito con due ex

I rosaverdi, allenati dall’ex atalantino Zanini e reduci dalla sconfitta (2-1) contro l’Union Brescia in Coppa Italia, si affacciano al professionismo per la prima volta dopo aver completato un mercato di valore. Sarà un match inedito, ma con due ex: l’attaccante Sebastiano Svidercoschi, 34 presenze e 15 gol coi dolomitici nella stagione 2022/2023 in Serie D e il difensore di San Giovanni Bianco, Luca Milesi, 73 presenze e 3 gol in C con i seriani dal gennaio 2022 al giugno 2024.

Il Football Video Support

Per quanto riguarda le ultime da Zanica, Lopez lamenta tre defezioni: Facchetti (rottura del legamento del gomito), Baroni (intervento chirurgico alla spalla) e Sorrentino (problema tendineo). La prima di campionato coinciderà anche con lo storico debutto sui campi di C del Football Video Support (FVS), strumento tecnologico a sostegno degli arbitri, da non confondere con la Var: a bordo campo vi sarà un monitor, che avrà la funzione di mettere a disposizione del direttore di gara le eventuali immagini da visionare. In presenza di situazione controverse, gli allenatori potranno richiedere un «review» con appositi cartellini (due a partita).

Lopez: «Sono fiducioso»

Lopez, alla vigilia della partita, ha messo nel mirino la necessità di fare progressi rispetto alla gara di Coppa Italia con la Pro Vercelli: «Mi aspetto una prestazione migliore rispetto a quella vista contro la Pro Vercelli: in settimana ci abbiamo lavorato, analizzando gli errori – ha spiegato il tecnico –. Non siamo ancora al top, fisiologicamente, per il momento dell’anno e per le novità nella rosa: con tanti giocatori nuovi dalle caratteristiche diverse serve tempo per disegnare il vestito tattico migliore. Motivo per cui, soprattutto in questa fase iniziale, dovremo essere ancor più attenti e precisi, ma sono fiducioso che si possa fare bene».

Gli avversari

E le Dolomiti Bellunesi? L’allenatore bluceleste ha le idee chiare sulle caratteristiche e le qualità degli avversari. «Le Dolomiti Bellunesi hanno una struttura solida, ereditata dalla scorsa stagione in cui hanno vinto brillantemente il campionato, sulla quale hanno innestato diversi elementi di qualità e di categoria – ha spiegato Lopez –. Hanno un modo di stare in campo molto interessante, partendo dal modulo, un 3-5-2 con tante rotazioni, rispetto al quale ci faremo trovare pronti».

Probabili formazioni

AlbinoLeffe (3-5-2): Baldi; Boloca, Potop, Sottini; Barba, Lombardi, Mandelli, Parlati, Giannini; Svidercoschi, Sali. All. Lopez.

Dolomiti Bellunesi (3-5-2): Consiglio; Barbini, Milesi, Gobetti; Alcides Dias, Agosti, Burrai, Clemenza, Mignanelli; Toci, Olonisakin. All. Zanini.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta.

