Atalanta-Bruges, stop ad alcolici e contenitori pericolosi: scatta l’ordinanza del Comune

Un’ordinanza urgente firmata dal Comune di Bergamo introduce misure restrittive per garantire sicurezza e ordine pubblico in occasione della partita di Uefa Champions League tra Atalanta e Bruges , in programma martedì 30 settembre 2025 alle 18.45.

Il provvedimento stabilisce il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi, oltre a qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro, similari o lattine . L’ordinanza sarà valida per l’intera giornata della gara e interesserà l’area circostante lo stadio e i principali punti di aggregazione dei tifosi .

L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire episodi di violenza e garantire la sicurezza di spettatori, residenti e forze dell’ordine. La scelta di limitare la disponibilità di alcolici ad alta gradazione e di contenitori potenzialmente pericolosi rientra infatti nelle misure comunemente adottate per gli eventi sportivi considerati a rischio di disordini. Le autorità invitano i cittadini, gli esercenti e i tifosi a rispettare le disposizioni, ricordando che i trasgressori potranno incorrere in sanzioni amministrative.