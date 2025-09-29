Burger button
Calcio / Bergamo Città
Lunedì 29 Settembre 2025

Atalanta-Bruges, stop ad alcolici e contenitori pericolosi: scatta l’ordinanza del Comune

IL MATCH. In vista della sfida di Champions League tra Atalanta e Bruges, martedì 30 settembre alle 18.45, il Comune di Bergamo dispone il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche sopra i 5 gradi e di bevande in lattina o vetro.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un’ordinanza urgente firmata dal Comune di Bergamo introduce misure restrittive per garantire sicurezza e ordine pubblico in occasione della partita di Uefa Champions League tra Atalanta e Bruges, in programma martedì 30 settembre 2025 alle 18.45.

Il provvedimento stabilisce il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi, oltre a qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro, similari o lattine. L’ordinanza sarà valida per l’intera giornata della gara e interesserà l’area circostante lo stadio e i principali punti di aggregazione dei tifosi.

L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire episodi di violenza e garantire la sicurezza di spettatori, residenti e forze dell’ordine. La scelta di limitare la disponibilità di alcolici ad alta gradazione e di contenitori potenzialmente pericolosi rientra infatti nelle misure comunemente adottate per gli eventi sportivi considerati a rischio di disordini. Le autorità invitano i cittadini, gli esercenti e i tifosi a rispettare le disposizioni, ricordando che i trasgressori potranno incorrere in sanzioni amministrative.

