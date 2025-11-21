Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Venerdì 21 Novembre 2025

Caldara a L’Eco: «Dura fermarsi. Ma adesso guardo avanti»

L’INTERVISTA. Il difensore bergamasco ha annunciato l’addio al calcio: «Ora si volta pagina. Mi piacerebbe allenare. E sto iniziando a dare una mano nella scuola calcio dell’Azzano».

Matteo Spini
Matteo Spini
Tutta la gioia di Mattia Caldara per il secondo gol segnato al Napoli il 25 febbraio 2017. Doppietta personale e successo dell’Atalanta
Tutta la gioia di Mattia Caldara per il secondo gol segnato al Napoli il 25 febbraio 2017. Doppietta personale e successo dell’Atalanta
(Foto di Afb)

Nei giorni scorsi, la notizia del suo addio al calcio era stata d’impatto, non tanto per la scelta in sé, dettata dai tanti infortuni, quanto per il racconto accorato e toccante del calvario – fisico ed emotivo - che l’ha portato fin lì. Mattia Caldara ha sofferto per abbandonare il pallone, ma sta già voltando pagina: a 31 anni senza farsi assalire dai rimpianti, ripensa ai suoi migliori momenti e studia un futuro diverso.

Vuole fare l’allenatore, cominciando dai più piccoli: senza assilli né scorciatoie, sognando di arrivare un giorno nell’Atalanta, la squadra della sua vita, che continua a guardare con affetto. A proposito: sabato 22 novembre i nerazzurri giocano contro quel Napoli che, per due volte, rivoluzionò la sua storia calcistica.

Caldara, come sta?

«Bene: l’accettazione è la cosa più difficile. Raggiunta quella, si riesce a voltare pagina: la mia vita da calciatore è finita, e non immaginavo così presto, ora sono pronto a crearmi una nuova vita».

Quanto tempo ci è voluto per arrivare fin qui?

«A fine agosto ho concepito l’idea che tutto stava per finire, tra settembre e ottobre è stata dura, ma ora sono sereno. È tutto un discorso di testa, in certi momenti non vedevo la luce: la mia carriera ha proposto tante cose belle ma ad un certo punto era diventata un peso. Nel Milan mi sono rotto tendine d’Achille e crociato, poi è stata la cartilagine della caviglia a costringermi a smettere, per un infortunio con lo Spezia».

Nella sua lettera ha trasmesso la sua sofferenza.

«Forse i toni sono stati troppo drammatici, ma il messaggio è quello che volevo lasciare passare. Mi hanno scritto in tanti, con affetto: so di avere lasciato qualcosa a tanti amici e compagni, anche quelli con cui ho giocato poco».

Cosa c’è nel futuro di Caldara?

«Voglio allenare, ma prima devo studiare ed essere pronto: ora non lo sono e io voglio essere sicuro di fare bene ciò che faccio, perché sono molto critico con me stesso, dunque l’estate prossima farò il patentino e vedremo se questa storia si evolverà. Sto iniziando a dare una mano nella scuola calcio dell’Azzano, in cui gioca mio figlio Alessandro di cinque anni (primo di tre fratelli, ci sono anche Ludovico e Leonardo, ndr), e in cui insegno la fase difensiva all’Under 14: i ragazzi mi ascoltano, è una soddisfazione».

Leggi l’intervista completa sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo del 21 novembre, alle pagine 46 e 47
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Genova
Napoli
Sport
Calcio
mattia caldara
Atalanta
Azzano
Milan
Spezia
Trapani
Cesena