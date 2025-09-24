Cattaneo 4° con la staffetta mista azzurra. L’Italia accusa un calo nel finale in Ruanda

Purtroppo qualcosa non ha funzionato nella seconda parte della cronometro, quella decisiva, e gli azzurri - che a metà gara erano in lotta per le medaglie - sono finiti in barca. Quarti a 1’14” dall’Australia, che si è ripetuta dopo la conquista dell’oro lo scorso anno, in gara ieri con Brodie Chapman, Jay Vine, Luka Plapp, Michael Matthews, Amanda Spratt e Felicity Wilson-Haffenden. Ridotto il ritardo di Francia (5”) e Svizzera (10”), mentre la Nazionale azzurra - che schierava, oltre a Mattia Cattaneo, anche Marco Frigo, Soraya Paladin, Matteo Sobrero, Monica Trinca Colonel e Federica Venturelli - ha accusato un ritardo di 1’14”.