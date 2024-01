Chiara Consonni subito sul podio, è terza. In Spagna la prima gara in linea del 2024

Milesi al debutto con la Movistar: 39°

Passando ai maschi, in Spagna ha preso anche il via la Classica Comunitat Valenciana che segna l’esordio in maglia Movistar di Lorenzo Milesi, 21enne di San Pellegrino, nel 2023 iridato della cronometro Under 23. Nella 1ª tappa, La Nucia-Valencia di 200 km, ha vinto in volata sul gruppo l’olandese Dylan Groenewegen, Milesi si è piazzato 39° dopo essersi impegnato in favore di Davide Cimolai che si è classificato in 4ª posizione.