Coloriamo tutta la provincia con la bandiera del nostro cuore

La bandiera con L’Eco

La bandiera dell’Atalanta

Il giornale è da sempre, dal 17 ottobre 1907, al fianco della squadra e, per celebrare questo momento magico, in cui il supporto deve essere ancora maggiore, ecco la Bandiera Cuore Nerazzurro, un’iniziativa de L’Eco di Bergamo e di Atalanta, realizzata grazie al contributo di Aeroporto di Milano Bergamo, Wüber e Italian Optic. Uno stendardo di dimensioni 70x100, con tanto di logo originale e marchio anticontraffazione, per colorare a tinte nerazzurre tutta Bergamo in questo momento indimenticabile, in cui il supporto della gente diventa fondamentale. Colorate di nerazzurro i vostri balconi e le vostre case. Un modo per far sentire alla squadra la vicinanza di una città intera. Un modo per suggellare quel legame indissolubile che c’è tra l’Atalanta ed il proprio popolo. Per far volare ancora di più sulle ali dell’entusiasmo una squadra che incanta e che fa sognare.