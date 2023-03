Conti e Macii ai Mondiali in Giappone. L’obiettivo è rincorrere una storica medaglia

Da martedì 21 a domenica 26 marzo, a Saitama, nel Paese del Sol Levante, si disputa l’appuntamento conclusivo di una stagione incredibile per Sara e Niccolò . Dopo aver scritto la storia a Torino (podio in una finale del Gran Prix) e a Espoo (con l’oro europeo), la coppia d’artistico di IceLab punta a fare ancora un bel colpaccio. Sul ghiaccio i due scenderanno con il sesto accredito stagionale: la lotta per l’oro sembra essere riservata tra i padroni di casa Miura e Kihara (argento nel 2022) e gli statunitensi Knierim e Frazier, campioni in carica, ma Conti e Macii sono agguerriti.