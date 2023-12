Conti-Macii da applausi a Pechino. Secondi nella finale del Grand Prix

Mai l’Italia così alto nella specialità

Altri motivi per cui sorridere: mai l’Italia era arrivata così in alto nella specialità e nella storia azzurra, come Sara e Niccolò (già terzi un anno fa a Torino) a salire per due anni di fila sul podio della finale della manifestazione sono stati soltanto icone come Carolina Kostner e la coppia di danza Fusar Poli-Margaglio. Anche l’altra coppia targata Bg, quella formata da Rebecca Ghilardi (24enne di Pedrengo delle Fiamme Azzurre) e Filippo Ambrosini si è espressa bene, però il loro free sulle note di «Dracula», tra i migliori di sempre, è stato valutato 126,94 che non è parso valorizzarne del tutto fluidità e l’eleganza. Per loro quinto posto in classifica a quota 188,85, come nel 2022.