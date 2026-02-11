De Ketelaere, lesione al menisco: salta la Lazio, ma lo stop può essere più lungo

Una tegola pesante rischia di abbattersi sull’Atalanta, anche se non è ancora detto. Riguarda Charles De Ketelaere, infortunatosi lunedì durante il riscaldamento prima del match con la Cremonese, poi vinto 2-1. Il belga si è fermato per un dolore calciando la palla, e il responso degli esami parla di lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. Saranno effettuate altre visite, ma c’è la possibilità di un intervento.