Sport / Bergamo Città
Mercoledì 11 Febbraio 2026

De Ketelaere, lesione al menisco: salta la Lazio, ma lo stop può essere più lungo

ATALANTA. Il belga, infortunatosi al ginocchio prima del match vinto con la Cremonese, potrebbe anche doversi sottoporre a un intervento. Esami per scongiurare altri problemi.

In maglia bianca Charles De Ketelaere, 24 anni, attaccante belga dell’Atalanta
In maglia bianca Charles De Ketelaere, 24 anni, attaccante belga dell’Atalanta
(Foto di Afb)

Una tegola pesante rischia di abbattersi sull’Atalanta, anche se non è ancora detto. Riguarda Charles De Ketelaere, infortunatosi lunedì durante il riscaldamento prima del match con la Cremonese, poi vinto 2-1. Il belga si è fermato per un dolore calciando la palla, e il responso degli esami parla di lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. Saranno effettuate altre visite, ma c’è la possibilità di un intervento.

Difficile stabilire i tempi

Anche in caso di operazione, comunque, un infortunio di questo tipo può essere smaltito in poche settimane. Bisogna però vedere se c’è altro, oltre alla lesione del corno. Ancora difficile fare previsioni, lo stop può andare da una settimana fino a tre mesi. L’infortunio arriva nel momento migliore dell’attaccante, reduce da due mesi ad altissimo livello.

Allo studio il piano B

Cdk salterà la Lazio, sabato 14 febbraio alle 18 all’Olimpico; in vista c’è il doppio spareggio con il Borussia di Champions e in mezzo il Napoli. È possibile che il 24enne perda una serie di partite molto importanti per i nerazzurri. Senza di lui, il piano B logico sarebbe Lazar Samardzic, le alternative sono costituite dallo spostamento di Kamaldeen Sulemana, Giacomo Raspadori o Nicola Zalewski.

In chiave Lazio c’è anche il dubbio di Gianluca Scamacca, la cui contusione all’anca andrà valutata, a cominciare dalla ripresa degli allenamenti, giovedì 12.

