Due Giorni Internazionale: Vertova capitale del ciclismo juniores

Diciassette squadre straniere in rappresentanza di 13 nazioni, 19 club italiani con cinque formazioni bergamasche. Sono i numeri della Due Giorni Ciclistica Internazionale juniores di Vertova che sabato 26 e domenica 27 agosto vedrà darsi battaglia sulle strade della Valle Seriana la crema del ciclismo giovanile. Fra le presenze estere spiccano le rappresentative nazionali di Germania, Svizzera, Slovenia e Bulgaria, mentre i corridori che arrivano da più lontano sono i colombiani della Talentos Colombia. Per quanto riguarda il ciclismo di casa nostra, al via Ciclistica Trevigliese, Gs Massì, Sc Cene , Sc Romanese e Team F. lli Giorgi Torre de’ Roveri.

Tra i nomi più attesi al via sicuramente il campione italiano Simone Gualdi, bergamasco della Sc Cene che correrà sulle strade di casa. E poi fra gli altri saranno in sella i tedeschi Louis Leidert (bronzo a cronometro al recente Mondiale di Glasgow) e Paul Fietzke (ai Mondiali argento nella prova in linea).

Il programma della Due Giorni