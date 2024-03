IceLab con 13 atleti ai Mondiali di Montreal Il sogno è il luccichio di una medaglia

Tra i protagonisti più attesi ci sono Matteo Guarise, 35enne che vive a Bergamo, e Lucrezia Beccari, 20enne piemontese, campioni d’Europa in carica nell’artistico a coppie . «Il titolo continentale di Kaunas ci ha ripagati di tanto, ma la speranza è che il meglio debba ancora venire, saremo “leggeri” in gara». E Matteo parla di podio possibile: « Dietro ai giapponesi Miura-Kihara, campioni uscenti, e ai canadesi Stellato Dudek-Deschamps può succedere di tutto . Proveremo a giocarci le nostre carte».

Due coppie d’artistico con ambizioni

Mercoledì 20 alle 19 (diretta tv su RaiSport e Discovery +) è in programma il programma corto, antipasto del programma libero che assegnerà le medaglie. Nella stessa gara ci saranno in lizza anche i due portacolori delle Fiamme Oro, Sara Conti (23enne di Zanica) e Niccolò Macii, bronzo dodici mesi fa ai Mondiali giapponesi di Saitama, all’ultimo atto di una stagione da montagne russe che li ha visti secondi (in credito con la dea bendata) nella finalissima del Grand Prix.