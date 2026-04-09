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Sport / Bergamo Città Giovedì 09 Aprile 2026

Il 10 maggio torna la BGY Airport Granfondo - Ecco cosa sapere

LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA. L’appuntamento quest’anno è per domenica 10 maggio a Bergamo, con partenza e arrivo in via Marzabotto, nei pressi dello stadio e del Lazzaretto di Bergamo.

Eleonora Capelli
Eleonora Capelli
Il 10 maggio torna la BGY Airport Granfondo - Ecco cosa sapere
La presentazione della BGY Airport Granfondo

Bergamo

Ad un mese dall’evento, che ancora una volta colorerà la città di Bergamo, è stata presentata ufficialmente l’edizione 2026 della BGY Airport Granfondo.
La prestigiosa gara amatoriale internazionale, da 28 edizioni porta migliaia di ciclisti, provenienti da tutto il mondo, sulle strade della città e della provincia di Bergamo. L’appuntamento quest’anno è per domenica 10 maggio a Bergamo, con partenza e arrivo in via Marzabotto, nei pressi dello stadio e del Lazzaretto di Bergamo che ospiterà già dalla giornata di vigilia tutte le operazioni preliminari e l’inizio del ritiro pacchi gara e l’apertura dell’ExpoVillage.

I percorsi

Confermati i I tre percorsi adatti a ogni tipologia di ciclista e a diversi livelli di preparazione: corto di 91 km(1.400 m di dislivello), medio di 130 km(2.100 m dislivello)e lungo di 148 km (2.800 m dislivello). Sono 6 le Valli attraversate (Val Cavallina, Valseriana, Val Serina, Val Brembana, Val Taleggio, Valle Imagna) e quasi 40 Comuni attraversati.

Il programma

Nella giornata di vigilia, sabato 9 maggio, il Lazzaretto di Bergamo aprirà le sue porte (dalle ore 9.30 e fino alle ore 18.30) alle migliaia di ciclisti e appassionati che raggiungeranno la città di Bergamo per l’evento per il ritiro pacchi gara e per godere di aree di intrattenimento e ristoro.

Domenica 10 maggio poi sarà via Marzabotto, a tornare a colorarsi e ad accendere la festa della BGY Airport Granfondo 2026.
Dalle 6.10 alle 6.50 apertura delle griglie di partenza. Alle 7 la partenza della prima griglia e della gara.

I tre percorsi

I tre percorsi sono adatti a ogni tipologia di ciclista e a diversi livelli di preparazione: vanno infatti dal corto di 91 km (1.400 m di dislivello), passando per il medio da 130 km (2.100 m dislivello), fino al lungo da 148 km (2.800 m dislivello). Sono 6 le Valli attraversate (Val Cavallina, Valseriana, Val Serina, Val Brembana, Val Taleggio, Valle Imagna) e quasi 40 Comuni attraversati.

I numeri

«Al momento tra gli iscritti figurano ben 20 diverse nazionalità. Ovviamente è quella italiana a dominare, ma troviamo sul podio delle presenze Svizzera e appaiate Gran Bretagna e Germania»

Le iscrizioni all’evento sono ancora aperte fino al 18 aprile. «Al momento siamo già vicini a quota 2000 iscritti con le proiezioni più ottimistiche che spingono le speranze degli organizzatori di vedere oltre 3000 ciclisti al via. Certo la situazione globale molto delicata e il rincaro dei costi non aiuta affatto. Al momento tra gli iscritti figurano ben 20 diverse nazionalità. Ovviamente è quella italiana a dominare, ma troviamo sul podio delle presenze Svizzera e appaiate Gran Bretagna e Germania. Presenze non solo europee, ma da 4 diversi continenti. Ci sono arrivi dall’Asia con 6 atleti dalle Filippine, l’Africa con Ghana e Egitto e l’America con partecipazioni dal Canada» spiegano dall’organizzazione.

Come iscriversi

É possibile iscriversi alla gara tramite gli appositi moduli sul sito ufficiale dell’evento www.granfondobgy.it, o presso gli uffici organizzativi di GMS, in Via G. Da Campione, 24/c – 24124 Bergamo (tel.+39 035.211721). Chiusura iscrizioni: sabato 18 aprile 2026.

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