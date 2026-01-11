Il 2 febbraio a Bergamo la fiamma olimpica. Tra i tedofori Pasotti e Paola Magoni

L’emozione delle Olimpiadi di Milano-Cortina arriva a Bergamo con il passaggio della fiamma olimpica lunedì 2 febbraio. È grande l’attesa per la marcia dei tedofori che quel giorno attraverseranno il territorio orobico portando la Torcia per la 57a tappa del viaggio verso la cerimonia d’apertura del 6 febbraio al San Siro Olympic Stadium di Milano.

Il percorso

Un lungo percorso che partirà in mattinata da Lecco, sede della tappa precedente, per arrivare a Bergamo toccando prima alcuni altri Comuni - Villa d’Almè e Ponteranica indicativamente alle 11,55, Alzano Lombardo e Nembro alle 14,35 e Seriate alle 16,15 – per concludersi nel tardo pomeriggio con l’entrata in città del simbolo dei Giochi e il suo transito per alcuni dei luoghi più iconici del centro ma anche di Città Alta.

Il percorso della fiamma olimpica

Programma in definizione

Un assaggio del passaggio a Bergamo della torcia in realtà lo si avrà già sabato 17 gennaio quando, nella tappa verso Brescia, i tedofori passeranno da Sarnico alle 15,10. Il programma definitivo è ancora in fase di definizione e gli orari – anche quelli sopra citati – potrebbero subire modifiche, ma il momento clou in città è previsto attorno alle 19,30 del 2 febbraio con l’arrivo dei tedofori con la fiamma e quindi con l’accensione del braciere.

Il Villaggio

Lo spettacolo però comincerà ben prima: ad accogliere la torcia, fra migliaia di cittadini e turisti, ci sarà quel giorno un grande Villaggio Olimpico allestito in centro, sul Sentierone. Qui, alle 17, dal palco verrà dato il via alla cerimonia, condita tutto intorno dalla festa del Villaggio a cinque cerchi: nei pressi di Largo Belotti sono previsti i food truck dei main sponsor – Coca Cola ed Eni – che animeranno la serata con cibo, musica e simulatori per la prova di diverse discipline sportive.

I teodofori

La curiosità è alta anche per vedere il passaggio dei tedofori. In totale, nell’arco dei due mesi di viaggio della Fiamma lungo tutte le regioni e le province italiane, saranno circa 10.000, ma a portare la torcia nel percorso sul territorio provinciale – salvo variazioni – dovrebbero essere tre conoscenze bergamasche fra atleti e personaggi dello spettacolo: l’attore Giorgio Pasotti, l’ex campionessa di sci alpino Paola Magoni e dovrebbe esserci anche la campionessa paralimpica di atletica Martina Caironi (così come riporta il sito) che, fa sapere, di essere in attesa della «convocazione ufficiale». A loro si affiancheranno poi i tedofori locali. Sono già molti quelli confermati e tra loro, in città, sfileranno anche i runner e podisti Margaret Longo, Mario Pirotta e Ambra Matera. Ma potrebbero esserci altre sorprese, con la presenza di altre personalità di rilevanza nazionale che in queste settimane si stanno provando a portare nella tappa bergamasca.

Con scuole e associazioni sportive

L’unicità dell’evento per la città di Bergamo ha spinto anche il Comune ad agire, in particolare coinvolgendo le associazioni sportive per renderle protagoniste. Durante la cerimonia organizzata dalla Fondazione Milano-Cortina nelle varie città ciascuna amministrazione ha infatti a disposizione mezz’ora di tempo per intrattenere il pubblico con una propria proposta. A Bergamo lo spazio dedicato all’attività pensata dall’amministrazione si terrà per certo sul palco dalle 17,30 alle 18, con la conduzione di Teo Mangione e la partecipazione anche delle scuole. «Abbiamo deciso di lanciare una challenge rivolta a tutte le società sportive di Bergamo – racconta Marcella Messina, assessora allo Sport –. L’arrivo della fiamma olimpica è un evento unico e irripetibile per la nostra città, per questo abbiamo ritenuto fondamentale dare spazio alle associazioni. Ad ognuna chiediamo quindi di realizzare un video in cui spiegare la propria attività e l’importanza dei valori olimpici, chiudendo il filmato con lo slogan “Accendi lo spirito olimpico”. I più originali verranno poi selezionati da una giuria di professionisti e saranno proiettati sul maxi schermo nel giorno della cerimonia. Abbiamo pensato a un gesto che non solo potesse raccontare lo sport ma anche coinvolgere i giovani. Vogliamo che il passaggio della Fiamma sia un evento della comunità», afferma Messina.

Palafrizzoni pubblicherà in questi giorni il regolamento della competizione, che prevede poche regole chiare: ogni associazione potrà realizzare da uno a tre video, della durata massima di 90 secondi ciascuno, che andranno caricati sui propri profili social entro il 25 gennaio.

«Un’esperienza indimenticabile»