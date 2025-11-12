Il ct azzurro Gattuso annuncia: «Giovedì contro la Moldavia gioca Scamacca»

«Contro la Moldavia Scamacca e Raspadori partiranno dall’inizio. A Gianluca manca il minutaggio, starà a noi decidere quando non ne avrà più. Non deve strafare, sappiamo le caratteristiche che ha e quello che ci può dare, deve stare tranquillo e fare una partita seria». Così, ai microfoni di Sky Sport, il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, alla vigilia di Moldavia-Italia in programma giovedì 13 novembre a Chisinau e valida per il girone I delle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Per Scamacca sarà la quarta partita da titolare della stagione dopo le tre in campionato con l’Atalanta con Pisa, Parma e Udinese

L’ultima volta a Euro 2024

L’atalantino Scamacca tornerà a vestire una maglia di titolare in nazionale dopo quasi un anno e mezzo dall’ultima volta. Scamacca non gioca infatti in azzurro dagli Europei del 2024: il 24 giugno di un anno fa subentrò a gara in corso nella sfida con la Croazia. Quattro giorni prima aveva giocato l’ultima partita da titolare in azzurro sempre nel girone degli Europei, contro la Spagna. Poi la lunga assenza per gli infortuni che l’hanno di fatto costretto a saltare l’ultima stagione. Con l’Atalanta, invece, nel 2025/26 ha giocato tre volte da titolare: nelle prime due giornate di campionato contro Pisa e Parma e, dopo l’infortunio, sabato 1° novembre in Udinese-Atalanta.