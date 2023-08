Impresa di Lorenzo Milesi: vola a 50 all’ora e si prende l’oro mondiale della crono U23

Campione del mondo! Mercoledì 9 agosto il bergamasco Lorenzo Milesi ha vinto la prova a cronometro Under 23 ai Mondiali di ciclismo in corso a Glasqow, conquistando la maglia iridata. Il 21enne di San Pellegrino ha percorso i 36,2 chilometri della prova in 43’00” (a 50,5 chilometri all’ora di media) e si è lasciato alle spalle il belga Alec Segaert, grande favorito della vigilia, argento in 43’11”. Medaglia di bronzo per l’australiano Hamish McKenzie (43’51”).