Juric sullo «scontro» con Lookman:«Ci si confronta e si va avanti»

«Il confronto con Lookman? Si allena sempre bene, sono cose che succedono, come con Carnesecchi, ma sono cose che ti avvicinano, ti apri e ti confronti: lui è un ragazzo particolare, ma si è allenato tranquillamente. Ci si confronta e si prosegue». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Sassuolo.. Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, alla vigilia della partita contro il Sassuolo, è tornato sulla discussione animata col suo attaccante a Marsiglia al momento della sostituzione non gradita con Yunus Musah.

Caso chiuso, per il tecnico croato: «Con Marco Carnesecchi mi sono avvicinato umanamente, lo sento molto più vicino di prima», aggiunge Juric, riferendosi all’intervista nel dopo gara con la Cremonese, in cui il portiere aveva fatto un appello alla squadra «alzi la mano chi è stanco» e che l’allenatore non aveva gradito.