Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Domenica 04 Gennaio 2026

Kolasinac in dubbio per Bologna, ma non preoccupa. Solo crampi per Scalvini

ATALANTA. Squadra subito al lavoro dopo la vittoria di sabato contro la Roma. Buone notizie dai due giocatori usciti per problemi fisici: l’infortunio per Kolasinac è lieve, mentre per Scalvini soltanto crampi.

Sead Kolasinac sabato è uscito per un problema al ginocchio sinistro
Sead Kolasinac sabato è uscito per un problema al ginocchio sinistro
(Foto di Afb)

Bergamo

Domenica al lavoro per l’Atalanta che mette già nel mirino la partita di mercoledì 7 gennaio sul campo del Bologna (al Dall’Ara fischio d’inizio alle 18,30). Gli accertamenti a cui si è sottoposto Sead Kolasinac (uscito per infortunio sabato contro la Roma) hanno evidenziato postumi distrattivi al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro: difficile il recupero per Bologna, ma l’infortunio non è grave. Nessun problema invece per Giorgio Scalvini, uscito sabato per crampi: per lui e per il bosniaco domenica lavoro di scarico con i titolari di sabato.

Lunedì Lookman in Coppa d’Africa

Oltre al dubbio Kolasinac e agli infortunati Raoul Bellanova e Mitchel Bakker, Palladino a Bologna sarà privo di Ademola Lookman e Odilon Kossounou, impegnati in Coppa d’Africa: lunedì 5 gennaio la Nigeria di Lookman sarà impegnata negli ottavi di finale contro il Mozambico (alle 20), mentre martedì la Costa d’Avorio di Kossounou affronterà il Burkina Faso (sempre alle 20 ). Tornando all’avvicinamento di Bologna-Atalanta, lunedì i nerazzurri saranno impegnati a Zingonia in un allenamento pomeridiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Sead Kolasinac
Giorgio Scalvini
Ademola Lookman
Odilon Kossounou
Raoul Bellanova
Mitchel Bakker
Atalanta