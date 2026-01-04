Kolasinac in dubbio per Bologna, ma non preoccupa. Solo crampi per Scalvini

Domenica al lavoro per l’Atalanta che mette già nel mirino la partita di mercoledì 7 gennaio sul campo del Bologna (al Dall’Ara fischio d’inizio alle 18,30). Gli accertamenti a cui si è sottoposto Sead Kolasinac (uscito per infortunio sabato contro la Roma) hanno evidenziato postumi distrattivi al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro: difficile il recupero per Bologna, ma l’infortunio non è grave . Nessun problema invece per Giorgio Scalvini, uscito sabato per crampi : per lui e per il bosniaco domenica lavoro di scarico con i titolari di sabato.

Lunedì Lookman in Coppa d’Africa

Oltre al dubbio Kolasinac e agli infortunati Raoul Bellanova e Mitchel Bakker, Palladino a Bologna sarà privo di Ademola Lookman e Odilon Kossounou, impegnati in Coppa d’Africa: lunedì 5 gennaio la Nigeria di Lookman sarà impegnata negli ottavi di finale contro il Mozambico (alle 20), mentre martedì la Costa d’Avorio di Kossounou affronterà il Burkina Faso (sempre alle 20 ). Tornando all’avvicinamento di Bologna-Atalanta, lunedì i nerazzurri saranno impegnati a Zingonia in un allenamento pomeridiano.