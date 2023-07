L’Atalanta vince il primo test internazionale: 3-1 al Bournemouth

Con Højlund in panchina per 90’ e sempre più sul piede di partenza, l’Atalanta vince la prima amichevole internazionale battendo 3-1 il Bournemouth al Vitality Stadium. Dopo il 2-1 dei primi 45’ (gol di Maehle al 7’ e Koopmeiners al 36’ per i nerazzurri, Senesi al 38’ per i padroni di casa) puntella il risultato nel finale al 40’ l’ennesimo sigillo di Latte, entrato poco prima della mezz’ora della ripresa al posto di Lookmam. L’anglo-nigeriano era stato pericoloso due volte in avvio di secondo tempo, con i nerazzurri più intraprendenti. Buona la prova di Kolasinac, entrato all’inizio del secondo tempo, non sempre preciso Bakker. Nel finale di partita spazio anche per Carnesecchi, Cambiaghi, Okoli e per i giovani Mallamo, Bonfanti e Ghislandi.