Majori, Ouhda e Bouih sono le stelle della Corrida di San Lorenzo a Zogno

Majori prima fra le donne

Nella 4 km femminile Micol Majori (Pro Sesto) l’ha spuntata in 13’30”3 bruciando in volata su Elisa Bartoli (Esercito); terza Laura Dalla Montà (Assindustria Sport, 13’37”), con tante atlete di casa nostra presenti nella top ten: quinta Beatrice Bianchi (La Recastello Radici Group) in 14’01”1, settima Arianna Algeri (Atl. Bergamo 59 Oriocenter) in 14’31”, ottava Chiara Quadriglia (Atl. Valle Brembana) in 14’33”, nona Chiara Stefan i (Atl. Bg 59) in 14’54”, decima Samatha Galassi (La Recastello) in 15’11”.