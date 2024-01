Mascio, altro ko con Trapani. Blu Orobica, facile successo con Iseo

Non dà nessun segno di risveglio la Mascio, sonoramente sconfitta a Trapani per 93-69. D’accordo che gli avversari di turno guidano autorevolmente la classifica della serie A2, ma perdere in Sicilia in quel modo, con quel che segue...riassumiamo il film della gara affidandoci alle incontrastabili cifre: 18-17 (frazione iniziale), 42-33 (ventesimo minuto) 70-54 (mezz’ora). Solo tre pedine in doppia cifra: Pacher (18) Guariglia (14) e Harris 12. Trevigliesi (ancora assente Vitali) sovrastati in difesa (41 i rimbalzi per i padroni di casa contro i 27 Mascio) e in difficoltà avanti. Insomma numeri eloquenti per descrivere la situazione. Rientrando pure dalla Sicilia a mani vuote la classifica si fa sempre più preoccupante, naturalmente ricordando le ambizioni estive che parlavano di puntare decisamente alla promozione nella massima divisione nazionale. Prossimo turno sabato 20 gennaio (ore 18) a Cremona contro la locale Cremona, formazione di media levatura tecnica.