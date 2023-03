Mascio, la corsa dei tifosi al PalaFacchetti ricorda quella dell’Alpe negli anni ’80

La passione è contagiosa e aumenta vorticosamente a suon di vittorie. Domenica scorsa contro Agrigento il PalaFacchetti era colmo con oltre 2 mila spettatori e qualche settimana fa erano addirittura 3mila nel big match contro Cantù. L’entusiasmo è più che giustificato visto che il team trevigliese viaggia con il vento in poppa, è secondo in classifica a soli due punti dalla vetta. La Mascio sta alimentando lo stesso entusiasmo di «popolo» che agli inizi degli anni ottanta attirò al palasport di Bergamo la mitica Alpe per l’esaltante scalata verso la serie A1.