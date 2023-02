Mascio, tanto per volare in alto. BB14, terzultimi in classifica

E adesso assalto al primato in classifica in assoluto. Sì, i tempi sono ormai maturi. Mascio, finalmente, seconda in ritardo di sole due lunghezze dalla capolista Cantù che ha giocato una partita in più. Al di là delle favorevoli cifre, è il rendimento raggiunto dalla squadra che apre le porte a scenari straordinari. In altre parole oltre alla scontata bravura di coach Finelli nell’amalgamare le pedine – parecchie delle quali arrivate in estate – ci troviamo di fronte ad un organico di indubbia qualità tecnica e di provata esperienza. Anche se la prudenza, in tema di sport, resta una prerogativa da coniugare in ogni istante, non è fuori luogo prevedere suon di risultati al termine della corrente stagione sportiva.