Sport
Mercoledì 11 Febbraio 2026

Milano-Cortina: lo svizzero von Allmen vince anche il SuperG, è il terzo oro

SCI. Per l’elvetico tre gare e tre trionfi, delusione per Franzoni e Paris. Ultimo posto per Mattia Casse.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Franjo von Allmen si è già preso la copertina dei Giochi di Milano Cortina. Lo sciatore svizzero vince a Bormio nella mattinata di mercoledì 11 febbraio anche il SuperG ed è il terzo oro in altrettante gare olimpiche disputate, dopo quelli in libera e combinata. Delusione per gli azzurri, con Giovanni Franzoni lontano dal podio e Dominik Paris, sfortunato, uscito a poche porte dal via dopo che gli si è staccato uno sci. Niente da fare per il bergamasco Mattia Casse che chiude all’ultimo posto tra i 16 atleti arrivati al traguardo: 2’’05 di ritardo per il piemontese da Franjo Von Allmen.

Mattia Casse al termine della gara
Mattia Casse al termine della gara

«Si è sganciato lo sci e non si capisce come mai, non doveva aprirsi uno sci così. Peccato, oggi sono stato sfortunato e non ho potuto neanche dimostrare quello che sono capace di fare» spiega ai microfoni di Rai Sport Domink Paris uscito dopo poche porte nel SuperG ai Giochi di Milano Cortina. «La medaglia di bronzo è stata bella sì, ma comunque anche oggi volevo far vedere cosa sono capace di fare, secondo me c’era la possibilità ma bisogna sempre arrivare al traguardo per dire cosa sarebbe stato - conclude -. Questo per me era un buon tracciato».

