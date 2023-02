Mondiali, Della Vite debutta nel parallelo misto a squadre

Per BergamoSci non è una rassegna iridata fortunata per il momento considerato che Goggia, favorita numero 1 nella discesa, è stata squalificata per aver inforcato una porta, e Casse, valsusino residente a Chiuduno, si è classificato soltanto 20° nella discesa al maschile, un risultato per lui deludente. Ora entra in gioco la freschezza di Filippo Della Vite nel primo, si spera, di una lunga serie di appuntamenti iridati. E senza dover sopportare troppe pressioni, almeno questa volta. Nella speranza comunque di centrare la top 10 .