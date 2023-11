Mostruoso Djokovic, niente da fare per Sinner: il serbo vince le Atp Finals

Nessun prodigio, niente impresa-bis, nulla da fare per Jannik Sinner . Il «maestro» è ancora e sempre lui, Novak Djokovic , irraggiungibile per tutti, anche per lo strepitoso altoatesino. Domenica 19 a Torino, nella finale delle Atp Finals, il numero 1 al mondo ha battuto l’azzurro con un doppio 6-3 in un match dominato dal serbo dall’inizio alla fine.

Per Djokovic è il 7° successo alle Finals, un record che ne conferma la grandezza e gli consente di superare Roger Federer tra i vincitori del Masters. Sinner non ha espresso il miglior tennis in finale, ma per lui resta una settimana super a Torino che ha trascinato il pubblico e ha scatenato una vera Sinner-mania in tutta Italia.