Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Sabato 03 Gennaio 2026

Palladino: «È stata una serata perfetta, una partita da vera Atalanta»

L’INTERVISTA. Le parole di Raffaele Palladino dopo la vittoria con la Roma di Gasperini alla New Balance Arena.

Raffaele Palladino esulta dopo la vittoria con la Roma di Gasperini alla New Balance Arena.
Raffaele Palladino esulta dopo la vittoria con la Roma di Gasperini alla New Balance Arena.
(Foto di Afb)

Bergamo

«È stata una serata perfetta, una serata magica. La volevamo tutti: il gruppo, la società. Ci tenevamo davvero a vincere questa partita per iniziare l’anno con buoni propositi, battendo una squadra che aveva la miglior difesa, che era in salute e con un allenatore bravissimo. È stata una vera partita da Atalanta, di grande intensità e fisicità». Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport l’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, dopo la vittoria contro la Roma.

«Oggi ho avuto grandi risposte da tutti. Da tempo cerco di stimolare il gruppo, di dare fiducia, vado molto sulla meritocrazia. Zalewski ha fatto una partita fantastica. Le scintille con Gasperini nel finale? Sono cose di campo e che succedono. Io e il mister ci conosciamo: era su un episodio di Mancini, ma nulla di particolare. Siamo partiti davvero forte, con grande intensità e fisicità, mettendo sotto la Roma sotto tutti i punti di vista. Potevamo andare al raddoppio tante volte, anche il gol annullato sinceramente non ho capito perché».

«Sapevamo che nel secondo tempo, dopo aver dato tanto nel primo, potevamo avere un calo psicofisico e così è stato - ha aggiunto Palladino -. Sapevamo che la Roma poteva palleggiare un po' di più, ma è la partita che avevamo preparato e mi è piaciuto che la squadra abbia saputo difendere e contrattaccare, è stato bello anche soffrire».

Il commento sulla gara di Roberto Belinghieri qui.

La cronaca e le foto dei momenti salienti della gara qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Roma
Sport
Calcio
Raffaele Palladino
Atalanta
Roma