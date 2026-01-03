Palladino: «È stata una serata perfetta, una partita da vera Atalanta»

«È stata una serata perfetta, una serata magica. La volevamo tutti: il gruppo, la società. Ci tenevamo davvero a vincere questa partita per iniziare l’anno con buoni propositi, battendo una squadra che aveva la miglior difesa, che era in salute e con un allenatore bravissimo. È stata una vera partita da Atalanta, di grande intensità e fisicità». Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport l’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, dopo la vittoria contro la Roma.

«Oggi ho avuto grandi risposte da tutti. Da tempo cerco di stimolare il gruppo, di dare fiducia, vado molto sulla meritocrazia. Zalewski ha fatto una partita fantastica. Le scintille con Gasperini nel finale? Sono cose di campo e che succedono. Io e il mister ci conosciamo: era su un episodio di Mancini, ma nulla di particolare. Siamo partiti davvero forte, con grande intensità e fisicità, mettendo sotto la Roma sotto tutti i punti di vista. Potevamo andare al raddoppio tante volte, anche il gol annullato sinceramente non ho capito perché».