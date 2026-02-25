Burger button
Sport / Bergamo Città Mercoledì 25 Febbraio 2026

Palladino: «La partita più bella della mia carriera. Un’impresa che resterà per sempre»

L’INTERVISTA. Rimonta, carattere e cuore. L’Atalanta ribalta il Borussia Dortmund e conquista gli ottavi di finale di Champions League al termine di una notte che entra di diritto nella storia europea del club.

Raffaele Palladino
Raffaele Palladino
(Foto di Afb)

Bergamo

A fine gara mister Raffaele Palladino fatica a trattenere l’emozione: «Probabilmente la partita più bella da quando sono allenatore. Resterà per sempre nella mia mente».

«Un grazie a tutti, soprattutto ai 23 mila del Gewiss». Il primo pensiero del tecnico è per il gruppo e per l’ambiente nerazzurro: «Quelli che erano in campo, quelli in panchina, quelli fuori, il mio staff, la società, il presidente Antonio Percassi, Luca Percassi, il direttore D’Amico e soprattutto i tifosi: i 23 mila che ci hanno spinto dall’inizio alla fine. È stato qualcosa di unico nel nostro stadio». Un successo che, secondo Palladino, premia l’intero club: «Questa società merita questa soddisfazione».

Da Dortmund alla rimonta: «Difficile, ma non impossibile»

Dopo la sconfitta pesante dell’andata, ribaltare il risultato sembrava una missione quasi impossibile. «Sapevamo che era un’impresa davvero difficile – ammette – ma non impossibile. All’andata siamo andati sotto dopo un minuto, la partita si era messa subito in salita e abbiamo commesso errori tecnici».

«Abbiamo studiato gli avversari, sapevamo che potevamo giocarcela. In casa, davanti ai nostri tifosi, dopo la rimonta con il Napoli, siamo arrivati con grande energia e positività. Lo vedevo negli occhi dei calciatori». Uno spirito incarnato anche dall’episodio decisivo: «Krstovic sull’ultima palla è andato con voglia e coraggio a prendersi il rigore. È un segnale importante: lo spirito è stato fantastico».

Leggi qui il commento sulla gara di Roberto Belingheri.

Pressione alta e coraggio: «Gli attaccanti sono i primi difensori»

Rispetto all’andata, l’Atalanta ha cambiato volto. «All’andata siamo stati timidi, abbiamo concesso troppo. Stavolta volevamo tanti attacchi in profondità, cambi di gioco, qualità tecnica e soprattutto andare forte in avanti, anche sul portiere».

Palladino sottolinea il lavoro in pressione: «Gianluca nel primo tempo ha fatto un lavoro straordinario, e anche sull’azione del quarto gol l’attaccante è andato a pressare il portiere, che per loro è un difensore aggiunto. Parte tutto da lì: gli attaccanti sono i primi difensori».

Guarda qui la cronaca del match con le foto delle azioni salienti della gara.

Il capolavoro nell’ultimo quarto d’ora

Dopo il gol di Adeyemi, che aveva riaperto la partita e riportato entusiasmo al Borussia, l’Atalanta non si è disunita. «Un mese e mezzo fa probabilmente questa partita l’avremmo persa – riflette Palladino –. Siamo maturati, abbiamo capito i momenti della gara: quando difendere in blocco basso e quando invece andare in pressione».

«Non mi piace difendermi basso, mi piace attaccare gli avversari e recuperare palla il più alto possibile. È successo anche nell’azione dell’ultimo gol. La squadra lo sa fare in maniera perfetta». E sui meriti preferisce spostare i riflettori sui suoi giocatori: «Dalla panchina non ho fatto nulla, hanno fatto tutto i ragazzi. Non è falsa umiltà: negli ultimi minuti hanno messo qualità, cuore, intelligenza e furbizia. Hanno fatto qualcosa di indimenticabile».

«Il calcio italiano va tutelato»

Infine, una riflessione più ampia: «Ho sentito tanti commenti non belli nei confronti delle squadre italiane. Il calcio italiano va tutelato e protetto, soprattutto da parte nostra. Siamo troppo critici quando le cose non vanno bene. Bisogna essere più costruttivi e positivi. Probabilmente nessuno credeva in noi. Ho detto ai ragazzi che sarebbe stato bello far ricredere tutti. E stasera ci siamo riusciti».

Bergamo festeggia. L’Atalanta vola agli ottavi di Champions League con una notte che sa di impresa e che, come dice Palladino, «resterà per sempre».

La festa a Bergamo

All’uscita dallo stadio in centro per qualche minuto le auto che lasciavano la città hanno inscenato qualche carosello con clacson e bandiere esposte dalle auto. La gioia e l’orgoglio della città era difficile da contenere in questa serata storica.

I tifosi festeggiano in centro la vittoria dell’Atalanta in Champions
I tifosi festeggiano in centro la vittoria dell’Atalanta in Champions
(Foto di Bedolis)
I tifosi festeggiano in centro la vittoria dell’Atalanta in Champions
I tifosi festeggiano in centro la vittoria dell’Atalanta in Champions
(Foto di Bedolis)

L'Eco di Bergamo