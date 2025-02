Partita tra le due di Champions: Atalanta, la formazione anti-Cagliari è un rebus

Data la collocazione fra le due partite di Champions League con il Bruges, il match casalingo di campionato contro il Cagliari (sabato 15 febbraio, ore 15 al Gewiss Stadium) è di difficile interpretazione per quanto riguarda la probabile formazione nerazzurra. Possibile qualche avvicendamento proprio in ottica europea, anche se l’Atalanta, a causa dell’infermeria piena, non può certo mettere in campo un turnover ampio. Gli infortunati Lookman e Kolasinac (oltre ai lungodegenti Scamacca, Scalvini e Kossounou, cui si aggiunge Maldini) hanno gettato la spugna, e sperano nel recupero per il match conto i belgi di martedì 18, di conseguenza in difesa e in attacco le rotazioni sono ridotte all’osso; qualche cambio a centrocampo e sulle fasce non è invece escluso.