Percassi a Zingonia, il messaggio a staff e giocatori: «Lavorare a testa bassa per il bene dell’Atalanta»

E allora tutti a Zingonia. Proprietà e dirigenza dell’Atalanta hanno incontrato squadra e staff tecnico: l’indicazione è stata di lavorare a testa bassa pensando al bene dell’Atalanta, già dalla partita contro l’Empoli. Un momento di confronto utile anche a Gasperini e Lookman per mettersi alle spalle quanto accaduto, che deve ora far parte del passato. Perché la stagione è ancora viva: c’è una qualificazione alla Champions League da blindare, come la possibilità di sognare ancora in grande.