Picinali, missione compiuta: chiude in 81 ore il mitico Tor de Géants ed è decimo

È ancora Luca Picinali il miglior bergamasco al Tor de Géants, mitico Ultra Trail valdostano fra i più noti e selettivi al mondo : dopo 330 km e 24mila metri di dislivello positivo (Gpm i 3.299 del Col Loson, toccando Gran Paradiso, Monte Rosa, Cervino e Monte Bianco) percorsi in 81 ore e 5 minuti, l’ elettricista di Gandino mercoledì 13 settembre ha terminato la gara classificandosi al decimo posto, centrando così l’obiettivo della vigilia di un posto nella top ten.

Successo con record per Collé

La gara è stata vinta daFranco Collé, primo in 66h39’, nuovo record della competizione (anche il precedente primato era suo). Alle spalle del valdostano (al quarto successo al Tor) il francese Olivier Romain, che è arrivato sul traguardo tre ore e dieci minuti dopo. Al terzo posto il canadese Galen Reynolds (71h22’30”). Mentre i migliori si godono il meritato riposo, la gara (partita domenica 10 settembre) prosegue per tutti gli altri: il tempo limite per raggiungere il traguardo è di 150 ore.