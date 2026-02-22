In 1.500 a Castione per l’argento olimpico Federico Tomasoni: «Non riesco ancora a crederci» -Video

Tutta Castione della Presolana in piazza per festeggiare il suo concittadino capace di vincere una strepitosa medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Federico Tomasoni, arrivato secondo nella gara di Skicross dietro a un altro italiano, Simone Deromedis. Un trionfo che Federico ha dedicato alla sua fidanzata, Matilde Lorenzi, morta il 28 ottobre del 2024 durante un allenamento di sci.

Il campione olimpico è giunto in Valle Seriana intorno alle 18 di domenica 22 febbraio direttamente da Livigno e si è lasciato cullare dall’abbraccio della sua gente.

Oltre 1500 persone, infatti, hanno festeggiato in piazza a Castione della Presolana Federico Tomasoni giunto in Piazza Roma acclamato dal pubblico e con al collo la medaglia d’argento. A far gli onori di casa la sindaca Samantha Tagliaferri che ha offerto una targa al campione di Bratto e una torta poi condivisa con tutti i presenti. Emozione a mille nel momento in cui la banda del paese ha suonato l’inno di Mameli, mentre urla di giubilo si sono alzate quando è stata trasmessa su un maxischermo la gara olimpica.

La folla di Castione della Presolana che ha accolto l’olimpionico Federico Tomasoni Federico Tomasoni festeggia con i suoi concittadini l’argento olimpico nella specialità dello Skicross

«Non riesco ancora a crederci» dice Federico Tomasoni in piazza e poi descrive la sensazione della gara: «Tanta stanchezza, ho lottato tanto, tutte le energie erano finite ma quando ho visto che ce l’avevo fatta, sdraiarmi a terra con il mio amico Simone e vedere questo sogno realizzarsi è stato incredibile».