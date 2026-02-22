Burger button
Sport Invernali / Valle Seriana Domenica 22 Febbraio 2026

In 1.500 a Castione per l’argento olimpico Federico Tomasoni: «Non riesco ancora a crederci» -Video

LA FESTA. Bagno di folla a Castione della Presolana per dare il benvenuto al concittadino Federico Tomasoni che, nello Skicross, ha vinto la medaglia d’argento.

Mauro de Nicola
Mauro de Nicola

Federico Tomasoni festeggia con i suoi concittadini l’argento olimpico nella specialità dello Skicross
Federico Tomasoni festeggia con i suoi concittadini l’argento olimpico nella specialità dello Skicross
(Foto di De Nicola)

Castione della Presolana

Tutta Castione della Presolana in piazza per festeggiare il suo concittadino capace di vincere una strepitosa medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Federico Tomasoni, arrivato secondo nella gara di Skicross dietro a un altro italiano, Simone Deromedis. Un trionfo che Federico ha dedicato alla sua fidanzata, Matilde Lorenzi, morta il 28 ottobre del 2024 durante un allenamento di sci.

Il campione olimpico è giunto in Valle Seriana intorno alle 18 di domenica 22 febbraio direttamente da Livigno e si è lasciato cullare dall’abbraccio della sua gente.

Oltre 1500 persone, infatti, hanno festeggiato in piazza a Castione della Presolana Federico Tomasoni giunto in Piazza Roma acclamato dal pubblico e con al collo la medaglia d’argento. A far gli onori di casa la sindaca Samantha Tagliaferri che ha offerto una targa al campione di Bratto e una torta poi condivisa con tutti i presenti. Emozione a mille nel momento in cui la banda del paese ha suonato l’inno di Mameli, mentre urla di giubilo si sono alzate quando è stata trasmessa su un maxischermo la gara olimpica.

La folla di Castione della Presolana che ha accolto l’olimpionico Federico Tomasoni
La folla di Castione della Presolana che ha accolto l’olimpionico Federico Tomasoni
Federico Tomasoni festeggia con i suoi concittadini l’argento olimpico nella specialità dello Skicross
Federico Tomasoni festeggia con i suoi concittadini l’argento olimpico nella specialità dello Skicross

«Non riesco ancora a crederci» dice Federico Tomasoni in piazza e poi descrive la sensazione della gara: «Tanta stanchezza, ho lottato tanto, tutte le energie erano finite ma quando ho visto che ce l’avevo fatta, sdraiarmi a terra con il mio amico Simone e vedere questo sogno realizzarsi è stato incredibile».

Poi un accenno anche alla dedica a Matilde Lorenzi: «Era da un po’ che immaginavo che per lei potevo fare questo, sono riuscito a dare tutto me stesso».

Castione della Presolana
Livigno
Sport
Sci alpino
Evento sportivo
Olimpiadi Invernali
Federico Tomasoni
Simone Deromedis
Matilde Lorenzi
Samantha Tagliaferri
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026