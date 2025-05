«Storie di Sport»: atleti e società sportive si raccontano su Bergamo Tv: il nuovo format televisivo con Elisa Cucchi

Debutta nella serata di venerdì 9 maggio «Storie di Sport»: appuntamento alle 21 su Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it) con il nuovo format televisivo dedicato ad atleti e società sportive, condotto da Elisa Cucchi e in programma ogni venerdì in prima serata almeno sino a fine estate. All’interno di ogni puntata ci saranno due interviste in studio e una realizzata in esterna.