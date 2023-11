Tiraboschi sale sul tetto del mondo:imbattibile negli scacchi e nel pugilato

In meno di un anno dal debutto al tetto del mondo: è il percorso fulmineo del bergamasco Niccolò Tiraboschi, 23enne originario di Villa di Serio che giovedì 2 novembre a Riccione si è laureato campione del mondo di scacchi-pugilato nella categoria under 65 kg. Tiraboschi si è infatti avvicinato agli scacchi-pugilato (disciplina che alterna un round di boxe a uno in cui si gioca a scacchi) solo quest’anno, proveniente dal mondo degli scacchi. A gennaio il debutto ai Campionati italiani, ieri l’incoronazione a campione del mondo a Riccione. Tiraboschi (di professione programmatore) in finale ha avuto la meglio del francese Tony Infantino al termine di un incontro dominato in cui il transalpino si è ritirato a un passo allo scaccomatto. «È stata una settimana impegnativa, con tre incontri uno più duro dell’altro contro due francesi e un tedesco - ha dichiarato Niccolò a chessboxingworld.com -. In finale ho vinto alla scacchiera, dove so di essere forte, ma mi piacerebbe a breve sentirmi altrettanto attrezzato nella boxe».