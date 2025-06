Volley Bergamo in lutto, è morta l’ex giocatrice Barbara Siciliano

Lutto nel mondo della pallavolo. A soli 52 anni è morta Barbara Siciliano, ex giocatrice di Serie A e della Nazionale: nella sua carriera ha vestito le maglie, tra le altre, di Bergamo, Chieri e Modena. Ben 39 presenze in azzurro, con la partecipazione ai mondiali del 1994.

A marzo è stata una delle tante giocatrici presenti alla Choruslife Arena per omaggiare il ritorno in un palazzetto cittadino del Volley Bergamo 1991. Andrea Veneziani, amministratore unico del club bergamasco, la ricorda sui social: «Ha giocato qui pochi mesi, nella stagione 1998/1999, pochi mesi sufficienti per dimostrare il suo valore e quanto fosse tosta».