Volley Bergamo: in 5mila alla festa per il debutto al ChorusLife, nonostante il ko

Il risultato per una volta può passare in secondo piano, perché il pomeriggio di domenica 16 marzo rimarrà nella storia della pallavolo orobica. Il Volley Bergamo 1991 si arrende in tre set alla corazzata Conegliano anche in gara2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 di pallavolo, ma la sconfitta non ha certo rovinato la grande festa per la prima partita in assoluto delle rossoblù alla ChorusLife Arena.

Le grandi ex Maurizia Cacciatori ed Eleonora Lo Bianco alla ChorusLife Arena

(Foto di Rubin/Lvf) Per il ritorno in città del Volley Bergamo sugli spalti erano in oltre cinquemila persone (5.017 per la precisione, compresi tante grandi ex rossoblù) che per tutto l’incontro hanno sostenuto la squadra. «È stato straordinario - ha detto Vittoria Piani -. Certo, Conegliano è ingiocabile... Ma l’atmosfera della ChorusLife Arena ci ha regalato un’emozione incredibile».

Bergamo atteso dai playoff Challenge