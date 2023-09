Vuelta, nella crono di Valladolid Ganna è incontenibile. Cattaneo nella scia dei big

Ottima prova per l’alzanese Mattia Cattaneo della Soudal Quick Step che martedì 5 settembre ha chiuso al sesto posto nella cronometro di Valladolid (28,5 km, decima tappa della Vuelta). Gara stravinta dal «missile» Filippo Ganna che ha dato spettacolo sui rettilinei e nelle curve lanciate, piegando Evenepoel e Roglic finiti rispettivamente a 16” e 36”. Ganna è stato stratosferico e incontenibile sin dai primi metri di una cronometro che del resto sembrava disegnata alla perfezione per esaltare le sue caratteristiche. Il campione della Ineos ha rimontato, risucchiato e superato di slancio ben 4 corridori partiti prima di lui, rilanciando l’azione ad ogni sorpasso.

Mattia Cattaneo

(Foto di Archivio)

Anche Cattaneo (ora 26° nella generale, primo degli italiani), comunque, ha sfoderato una prestazione da autentico specialista. Al secondo intermedio il corridore di Alzano Lombardo aveva solo 33” di distacco da uno scatenato Filippo Ganna. E la sua gara anche nella parte finale è stata determinata, tenace e resistente alla fatica. Chiudere a 1’09” da un «marziano» come Ganna, fuori portata per tutti quando può spingere di potenza su tracciati fulminanti come quello di oggi, è indice di una prova di assoluto livello. Il sesto posto suona infatti come la conferma di una condizione brillante, anche in vista delle grandi montagne dei prossimi giorni.