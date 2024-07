Zaniolo a Bergamo, siamo ai dettagli: balla un milione

A questo punto la sfida con la Fiorentina è del tutto sbilanciata: l’Atalanta è in netto vantaggio e il Gala si è deciso ad andarle incontro anche per via della volontà del giocatore, che punta al rientro in Italia e ha dato la preferenza a Bergamo. Sistemati gli ultimi dettagli, si potrà arrivare alla chiusura, probabilmente entro questa settimana: per l’ex romanista – che ieri ha compiuto 25 anni – è pronto un contratto quadriennale da 2,5 milioni annui.