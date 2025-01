A Clusone un’oasi felina e un’aula nel bosco - Il rendering

Il Comune, per trovare una risposta alle numerose segnalazioni di gatti randagi e felini abbandonati, ha iniziato a interrogarsi su come risolvere il problema. Dai contatti con Enpa è nata l’idea di realizzare un’oasi felina, progetto che poi si è ampliato. Individuata l’area in località Busgarina è stato promosso un bando cui ha partecipato solo Enpa con un progetto innovativo. L’area sarà concessa per 20 anni.

Oasi per 25 gatti selvatici e 75 adottabili

L’oasi felina potrà ospitare fino a 25 gatti selvatici che non possono più vivere in libertà in sicurezza (magari perché feriti). Nel rifugio gattile, grazie anche alla possibilità per i Comuni di convenzionarsi, saranno accolti fino a 75 gatti di indole domestica abbandonati e adottabili. Qui ci sarà anche la nursery e lo spazio per le cucciolate. Per entrambi sono previste aree al chiuso e coibentate e spazi all’aperto. L’aula nel bosco, invece, è uno spazio per laboratori e incontri per sensibilizzare al benessere degli animali e alla conseguenza dell’abbandono.