Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 27 Novembre 2025

A Bergamo l’acquisto «al buio»: pacchi Amazon smarriti a 30 euro al chilo

L’INIZIATIVA. A ChorusLife fino al 30 novembre: il punto vendita è aperto dalle 10 a mezzanotte.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo

Ulltimi giorni - fino al 30 novembre - per tentare la fortuna con l’«acquisto al buio» di pacchi Amazon. A ChorusLife, a Bergamo, ha aperto il pop-up Ama Discount, che trasforma pacchi smarriti, resi o mai consegnati.

Come funziona

Il meccanismo è semplice: nel pop up si trovano pacchi Amazon chiusi, tutti diversi tra loro. Si curiosa tra le scatole, si sceglie quella che ispira di più, la si pesa in cassa e si paga 30 euro al chilo, senza sapere in anticipo cosa contiene. All’interno si possono trovare accessori per la casa, piccoli articoli tech, oggetti lifestyle e altre sorprese.

Dietro le scatole c’è il circuito dei resi, delle giacenze di magazzino e delle spedizioni non recapitate: rimettere in circolo questi prodotti significa dare loro una seconda opportunità, riducendo gli sprechi e promuovendo un modo di consumare più attento e responsabile. Il negozio è aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte, con ingresso libero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Servizi finanziari
Tempo libero
Vacanze
Amazon