Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 27 Novembre 2025
A Bergamo l’acquisto «al buio»: pacchi Amazon smarriti a 30 euro al chilo
L’INIZIATIVA. A ChorusLife fino al 30 novembre: il punto vendita è aperto dalle 10 a mezzanotte.
Bergamo
Ulltimi giorni - fino al 30 novembre - per tentare la fortuna con l’«acquisto al buio» di pacchi Amazon. A ChorusLife, a Bergamo, ha aperto il pop-up Ama Discount, che trasforma pacchi smarriti, resi o mai consegnati.
Come funziona
Il meccanismo è semplice: nel pop up si trovano pacchi Amazon chiusi, tutti diversi tra loro. Si curiosa tra le scatole, si sceglie quella che ispira di più, la si pesa in cassa e si paga 30 euro al chilo, senza sapere in anticipo cosa contiene. All’interno si possono trovare accessori per la casa, piccoli articoli tech, oggetti lifestyle e altre sorprese.
Dietro le scatole c’è il circuito dei resi, delle giacenze di magazzino e delle spedizioni non recapitate: rimettere in circolo questi prodotti significa dare loro una seconda opportunità, riducendo gli sprechi e promuovendo un modo di consumare più attento e responsabile. Il negozio è aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte, con ingresso libero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA