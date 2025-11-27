A Bergamo l’acquisto «al buio»: pacchi Amazon smarriti a 30 euro al chilo

Come funziona

Il meccanismo è semplice: nel pop up si trovano pacchi Amazon chiusi, tutti diversi tra loro. Si curiosa tra le scatole, si sceglie quella che ispira di più, la si pesa in cassa e si paga 30 euro al chilo, senza sapere in anticipo cosa contiene. All’interno si possono trovare accessori per la casa, piccoli articoli tech, oggetti lifestyle e altre sorprese.

Dietro le scatole c’è il circuito dei resi, delle giacenze di magazzino e delle spedizioni non recapitate: rimettere in circolo questi prodotti significa dare loro una seconda opportunità, riducendo gli sprechi e promuovendo un modo di consumare più attento e responsabile. Il negozio è aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte, con ingresso libero.