«Per il Natale 2026 abbiamo studiato un allestimento speciale per accogliere tutti i bergamaschi, ma anche visitatori e turisti stranieri che arrivano in città - commenta soddisfatta Alessandra Cornaro, che gestisce l’omonima gioielleria insieme alle figlie Giovanna e Marialuisa -. Il nostro palazzo, dove ha sede lo storico negozio, insieme al tratto di strada che dalla sede della Provincia conduce ai Propilei, godono di una nuova illuminazione. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’installazione, l’allestitore Giuseppe Carrara e gli sponsor che hanno contribuito: la Provincia di Bergamo, banche e assicurazioni che hanno qui sedi e filiali, Humanitas Gavazzeni e tutti i commercianti. L’allestimento luminoso ci avvicina al Natale, il periodo che deve portare serenità, felicità e speranza in tutte le famiglie del mondo».