A Bergamo via Camozzi accende le luci: presepe speciale in vetrina
L’ALLESTIMENTO. «Per il Natale 2026 abbiamo studiato un allestimento speciale per accogliere tutti i bergamaschi, ma anche visitatori e turisti stranieri che arrivano in città».Lettura meno di un minuto.
Dal 21 novembre via Camozzi splende di luce propria, grazie agli allestimenti pensati come ogni anno dalla famiglia Cornaro. Le luminarie sono state accese ufficialmente, rendendo l’atmosfera ancora più magica in vista delle ormai prossime festività.
«Per il Natale 2026 abbiamo studiato un allestimento speciale per accogliere tutti i bergamaschi, ma anche visitatori e turisti stranieri che arrivano in città - commenta soddisfatta Alessandra Cornaro, che gestisce l’omonima gioielleria insieme alle figlie Giovanna e Marialuisa -. Il nostro palazzo, dove ha sede lo storico negozio, insieme al tratto di strada che dalla sede della Provincia conduce ai Propilei, godono di una nuova illuminazione. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’installazione, l’allestitore Giuseppe Carrara e gli sponsor che hanno contribuito: la Provincia di Bergamo, banche e assicurazioni che hanno qui sedi e filiali, Humanitas Gavazzeni e tutti i commercianti. L’allestimento luminoso ci avvicina al Natale, il periodo che deve portare serenità, felicità e speranza in tutte le famiglie del mondo».
La natività
Per il Natale 2026 all’interno della gioielleria è stato inoltre allestito un presepe dedicato a Renzo Cornaro, scomparso lo scorso maggio. «Oltre al tradizionale albero, abbiamo deciso di esporre un presepe in vetrina, perché la nostra famiglia ha vissuto un anno molto particolare - concludono Alessandra, Giovanna e Marialuisa -. Abbiamo trovato un artigiano che lavora con tanta passione e così abbiamo dedicato all’opera uno spazio visibile anche dall’esterno per tutti coloro che passano davanti alla nostra gioielleria: un modo per ricordare il nostro Renzo, che ha sempre amato i presepi».
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