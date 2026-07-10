A Lourdes pregando col Vescovo. «Un pellegrino tra i pellegrini»

Era il giugno del 2010, un anno dopo la sua nomina a Vescovo di Bergamo, quando monsignor Francesco Beschi guidò per la prima volta i fedeli bergamaschi in un pellegrinaggio diocesano. La meta fu Mariazell, in Austria, con la basilica della Natività della Beata Vergine Maria. Da allora le occasioni di pellegrinaggio sono state numerose, ricche di significo umano e spirituale. Il 13 ottobre questo cammino culminerà con un sentito ritorno al Santuario di Lourdes, in Francia, in un altro luogo simbolo della devozione mariana, peraltro meta del primo pellegrinaggio bergamasco dopo la pausa forzata per la pandemia, nel 2021.

«Per ringraziare il Vescovo»

Quella promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale dei pellegrinaggi insieme all’agenzia di viaggi Ovet sarà un’occasione di preghiera, ma anche un momento di condivisione tra i tanti fedeli bergamaschi che, in questi anni, hanno vissuto con il Vescovo - ormai agli ultimi mesi del suo episcopato - esperienze di pellegrinaggio in Italia e all’estero. «Il Vescovo ha sempre avuto un’indole da pellegrino e questa dimensione ha caratterizzato anche i 17 anni del suo ministero a Bergamo – spiega don Luca Della Giovanna, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dei pellegrinaggi –. Anche il pellegrinaggio pastorale nelle parrocchie è stato vissuto con questo spirito. Ci è sembrato bello concludere con un nuovo affidamento alla Madonna, proprio nel mese di ottobre, con questo pellegrinaggio in giornata. Quando gli abbiamo proposto Lourdes il Vescovo ci ha detto subito di sì, con entusiamo. È un luogo che richiama tanti pellegrini e, condividendo un’intensa giornata di preghiera e riflessione, questo pellegrinaggio sarà un modo per ringraziare il Vescovo per il cammino vissuto insieme in questi anni e per affidare a Maria lui ed il suo futuro».

L’invito è aperto a tutti, ma, come spiega il referente dei viaggi di gruppo di Ovet, Paolo Morosini, «vorremmo coinvolgere in modo particolare tutte le persone che, in questi 17 anni, hanno condiviso almeno una meta con il Vescovo. Lui è sempre stato un pellegrino tra i pellegrini. È il tratto che più lo ha contraddistinto. Sarà bello ritrovarsi insieme per vivere un’ultima esperienza di pellegrinaggio col Vescovo».

Il programma