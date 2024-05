Accesso a Città Alta, slitta al 13 giugno l’accensione delle nuove telecamere

Una decisione dettata dalla necessità di effettuare ulteriori adeguamenti tecnologici per la gestione dei parcheggi di Città Alta , ma anche per dare più tempo ai residenti coinvolti dall’allargamento del perimetro di acquisire i pass di transito o sosta.

Benché i tempi di attesa siano brevi, negli scorsi giorni, sono state segnalate alcune difficoltà di fissare appuntamenti allo sportello Atb prima del 1 giugno e diversi aventi diritto dovranno effettuare il tagliando per il transito e la sosta in Città Alta solo dopo tale data.

Da qui la decisione di r inviare di poco più di 10 giorni la paventata accensione dei due nuovi occhi elettronici che sorvegliano il principale accesso da Città Bassa al centro storico (rotonda Galleria Conca D’oro e Via Locatelli). La data del 13 giugno è anche dettata dal fatto che, in concomitanza con le elezioni, da sempre si spengono le telecamere della Ztl di Città Alta, per garantire la massima affluenza agli elettori dei seggi del centro storico.