Accesso a Città Alta, scatta la Ztl di via Locatelli. Multe automatiche dal 31 maggio

Si accendono il primo maggio per la prima volta gli occhi elettronici del nuovo varco di viale Vittorio Emanuele, novità che arriva in vista dell’apertura del parcheggio della Fara, in programma sabato. Oggi, giornata festiva e quindi con Ztl attiva (10-12, 14-19), a presidiare la Ztl di Città Alta e Colli ci sarà la Polizia locale, ma le sanzioni automatiche scatteranno dal 31 maggio, quando sarà concluso il periodo di sperimentazione previsto dal ministero.

Lo storico varco del viale (un tempo transennato con pattuglia) scende dalla piazzetta della funicolare bassa alla rotonda della Conca d’Oro così che gli automobilisti, davanti ai totem che segnalano l’inaccessibilità a Città Alta, possano più facilmente invertire il senso di marcia.

Il varco di Viale Vittorio Emanuele spostato più in basso alla rotonda della galleria Conca d’Oro La nuova ztl di via Loatelli controllata dall’occhio elettronico

Il varco di accesso al centro storico si sdoppia, con telecamere, anche queste attive da oggi e in fase di «test» fino al 30 maggio, in via Locatelli all’incrocio con via Brigata Lupi. È stato posizionato il nuovo totem che indica l’accessibilità o meno a Città Alta: l’unico varco di accesso con Ztl chiusa sarà però quello di viale Vittorio Emanuele. Per consentire la svolta verso il viale, già da qualche settimana il Comune ha invertito il senso di marcia di via Brigata Lupi (arrivati all’incrocio con via Locatelli è possibile svoltare sia a destra sia a sinistra).