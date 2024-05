Città Alta, via San Lorenzo e piazza Mercato del Fieno nella Ztl interna

Prosegue il grande piano di riordino della mobilità di Città Alta intorno all’apertura, avvenuta lo scorso 4 maggio, del parcheggio di via Fara. Un nuovo tassello del progetto dell’Amministrazione comunale ha preso il via martedì 14 maggio, con l’inclusione di via San Lorenzo nella Ztl interna di Città Alta e la realizzazione di soli posti per residenti in piazza Mercato del Fieno.

Il completamento del parcheggio ex-faunistico, consente infatti di confermare la previsione di inserire piazza Mercato del Fieno e l’intera via San Lorenzo all’interno della Ztl permanente ed interna di Città Alta, attiva 24 ore/7 giorni. Tale inclusione comporta la dismissione dei varchi di via San Pancrazio e Torre del Gombito e il loro spostamento a valle, all’intersezione con via Fara. La nuova Ztl sarà operativa in pre-esercizio (cioè con controllo fisico da parte di una pattuglia della Polizia locale) proprio da questi giorni e il controllo elettronico verrà attivato dal giorno 1 agosto 2024.

Il Comune ha avviato nelle scorse settimane tutte le procedure per garantire l’accesso ai servizi comunali che si trovano nell’area, come asilo nido e scuola dell’infanzia di via Solata.

Le altre modifiche

Le altre modifiche che hanno trovato realizzazione nei giorni scorsi sono:

• della Ztl di Città Alta non cambia nulla in termini di orari (chiusura giovedì, venerdì e sabato sera dalle 21 all’1, nei mesi in cui è in vigore l’ora legale; la domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 12 dalle 14 alle 19 tutto l’anno);

• è possibile salire in Città Alta anche durante gli orari chiusura del centro storico qualora siano disponibili posti auto nei parcheggi in struttura di Città Alta;

• i posti blu sulle Mura sono stati progressivamente messi a disposizione dei residenti e degli autorizzati e ora sono di colore giallo;

• il varco della Ztl serale e festiva in viale Vittorio Emanuele è stato spostato all’uscita dalla galleria Conca d’Oro e a metà di via Locatelli, all’intersezione con via Brigata Lupi e via Monte Ortigara.