Città Alta, rivoluzione per l’accesso e la sosta: ecco le risposte alle domande dei lettori

Tra una settimana apre il parcheggio della Fara e cambia la modalità di accesso a Città Alta. Dal 4 maggio in avanti ci sarà un unico (e nuovo) varco di accesso in viale Vittorio Emanuele e la possibilità di entrare dentro le Mura venete anche a Ztl chiusa, ma solo se si parcheggia nelle strutture di via Fara (denominato Città Alta), di Porta Sant’Alessandro e via Tre Armi. Le strisce blu lungo il viale delle Mura e in via Fara verranno progressivamente cancellate, a favore di residenti e autorizzati.

Gli orari di accesso restano gli stessi sia per le «classiche» Ztl estive e festive, così come per quella permanente del centro storico. Per chiarire le novità il Comune ha preparato una brochure con una serie di Faq (risposte a domande frequenti), scaricabile dal sito internet www.bergamoinchiaro.it. Qualche correttivo è già previsto e, accenna l’assessore alla Mobilità, Stefano Zenoni, «siamo pronti a migliorare». Ecco i principali quesiti.

1. Che cos’è la Ztl serale e festiva di Città Alta e Colli?

È la zona a traffico limitato che si attiva nei giorni festivi tutto l’anno e in alcune serate (giovedì, venerdì e sabato) nel periodo in cui è in vigore l’ora legale con l’obiettivo di impedire l’accesso agli esterni con mezzo privato in Città Alta e nei Colli.

2. Gli orari di chiusura di Città Alta e Colli la sera e festivi cambieranno con l’apertura del parcheggio di via Fara?

No, gli orari restano gli stessi in vigore da tempo. Città Alta e i Colli sono chiusi nei giorni festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 19. Nel periodo dell’ora legale Città Alta chiude anche nelle sere di giovedì, venerdì e sabato dalle ore 21 alle ore 1 del giorno successivo.

3. Cambia qualcosa rispetto ai soggetti abilitati ad entrare nella Ztl quando è chiusa?

No, chiunque sia titolare di un permesso di accesso in Città Alta e Colli in quanto residente, autorizzato, lavoratore, ecc. continua a comportarsi come ha sempre fatto. Restano autorizzati all’accesso anche tutti i ciclomotori e i motocicli, anche di non residenti.

4. Cambia qualcosa nel posizionamento dei varchi di accesso a Città Alta e Colli?

L’unica modifica riguarda la zona della funicolare bassa. Oggi esiste un solo varco elettronico posto all’incrocio tra via Locatelli e viale Vittorio Emanuele. Da inizio maggio la Ztl verrà estesa poiché tale varco verrà disattivato, sostituito da due punti di controllo: uno situato alla rotonda allo sbocco della galleria Conca D’Oro, l’altro in via Locatelli all’incrocio con via Brigata Lupi. Dal 1° maggio 2024 inizieranno i presidi fisici della polizia locale e i varchi elettronici funzioneranno dal 31 maggio 2024.

5. Quali sono i residenti coinvolti in questa espansione e cosa devono fare?

Riguarda i residenti, domiciliati e titolari di immobili o di posti auto/box delle seguenti vie: via Locatelli (tra l’intersezione con via Brigata Lupi e viale Vittorio Emanuele), via Fra Damiano dei Zambelli (lato pari, dal numero civico 20 e superiori, lato dispari, dal civico 9 e superiori), viale Vittorio Emanuele II (dal civico 52 al 64, dal civico 31 al 47), via dei Capodiferro. I residenti di queste aree già in possesso di un permesso di sosta valido (zona A2) non devono fare nulla. Gli altri residenti, domiciliati, titolari di immobili o di posti auto/box nelle vie succitate dovranno invece richiedere un permesso di transito entro la data di attivazione dei varchi (il 31 maggio). È possibile rivolgersi ad Atb mobilità.

6. Gli altri residenti delle vie del centro, zona A2, potranno transitare attraverso i nuovi varchi di via Locatelli e viale Vittorio Emanuele?

No, come non potevano salire in Città Alta prima, quando era chiusa, non potranno farlo nemmeno in futuro.

7. Come e quando si potrà accedere al nuovo parcheggio di via Fara?

È sempre accessibile quando Città Alta è aperta al traffico. Quando è chiusa si potrà comunque accedere al parcheggio se ha posti disponibili. Il parcheggio è dotato di un sistema automatico di smarcamento della targa dalla sanzione. L’automobilista potrà accedere al parcheggio solo da viale Vittorio Emanuele. Lungo il viale troverà i cartelli digitali che informano sulla presenza di posti liberi. Superato il varco di accesso alla Ztl, dovrà accedere al parcheggio entro 30 minuti, pena la sanzione.

8. Come funziona l’accesso agli altri parcheggi presenti in Città Alta (via Tre Armi e Porta Sant’Alessandro)?

Le modalità sono identiche a quelle di accesso al parcheggio della Fara.

9. Se i parcheggi in struttura di Città Alta sono pieni ed entro lo stesso nella Ztl di Città Alta quando è attiva, prendo una sanzione?

Sì, perché lo smarcamento dalla multa è subordinato all’accesso nei tre parcheggi in struttura entro i 30 minuti concessi dal regolamento.

10. Qual è il destino dei posti blu sulle Mura? Posso ancora usarli e quando?

Tutti i parcheggi su strada in Città Alta diventeranno progressivamente per residenti ed autorizzati.

11. L’ascensore interno al parcheggio di via Fara sarà pubblico?

L’ascensore sarà utilizzabile da parte dei residenti di Città Alta, previa acquisizione di tessere (14,50 euro/anno, dal 5 maggio).

12. Se salgo in Città Alta quando è chiusa e trovo posto su strada vengo sanzionato?

Sì. Il rischio è una doppia sanzione (accesso alla Ztl e divieto di sosta).

13. Ma quando Città Alta e i Colli sono aperti cosa succede?

È possibile entrare e transitare lungo il viale delle Mura, come si è sempre fatto. Chiunque debba salire per accompagnare familiari o conoscenti non dovrà cambiare le proprie abitudini. Non ci saranno però più parcheggi a rotazione per gli esterni lungo le Mura: si potrà parcheggiare solo nei parcheggi in struttura.

14. C’è una modalità per favorire comunque l’accesso alle Ztl per chi ha necessità di supportare qualche residente posto all’interno, per esigenze di carattere familiare o pratico?

Già oggi esistono diverse modalità. È possibile richiedere permessi di carattere temporaneo o giustificare accessi per cause di forza maggiore.

15. Che cos’è la Ztl permanente di Città Alta?

Le vie interne di Città Alta sono già oggi in larga parte inserite in una Ztl permanente, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

16. Cosa accade in via San Lorenzo?

Oggi è transitabile e in piazza Mercato Fieno sono presenti posti blu. Viste le caratteristiche, via San Lorenzo sarà ora inclusa nella Ztl permanente. Il nuovo varco entrerà in pre-esercizio dal 13 maggio, il controllo elettronico si attiverà dal 1 agosto.

17. Cosa succede ai posti a rotazione in piazza Mercato Fieno (oggi blu)?

Saranno convertiti in posti per residenti e autorizzati.

18. Vicino a piazza Mercato del Fieno sono presenti un asilo nido e altre funzioni educative. Come sarà garantito l’accesso?