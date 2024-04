Il 4 maggio apre il parcheggio alla Fara, ecco cosa sapere su Ztl e “posti blu”

Il prossimo 4 maggio apre il parcheggio di via Fara e Città Alta e Bergamo si preparano alle novità che questo comporterà per quel che riguarda l’accesso al centro storico.

Ecco cosa c’è da sapere

- della Ztl di Città Alta non cambia nulla in termini di orari (chiusura giovedì, venerdì e sabato sera dalle 21 all’1, nei mesi in cui è in vigore l’ora legale; la domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 12 dalle 14 alle 19 tutto l’anno);

- sarà possibile salire in Città Alta anche durante gli orari chiusura del centro storico qualora siano disponibili posti auto nei parcheggi in struttura di Città Alta;

- i posti blu sulle Mura progressivamente verranno messi a disposizione dei residenti e degli autorizzati;

- il varco della Ztl serale e festiva in viale Vittorio Emanuele viene spostato all’uscita dalla galleria Conca d’Oro e a metà di via Locatelli, all’intersezione con via Brigata Lupi e via Monte Ortigara.

Per quel che invece riguarda la Ztl interna di Città Alta, le novità sono le seguenti, tutte pensate per migliorare la protezione del centro storico e di coloro che vi abitano:

- via San Lorenzo verrà ricompresa nel perimetro della Ztl (sono già in corso le procedure per garantire l’accesso ai servizi comunali ivi collocati, come asilo nido e scuola dell’infanzia di via Solata);

- gli stalli di sosta di piazza Mercato del Fieno saranno messi progressivamente a disposizione dei soli residenti e autorizzati.

Il vademecum