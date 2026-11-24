Aggredisce un cliente con un calice, Daspo urbano a 36enne
IL DASPO. Il questore di Bergamo ha disposto il Daspo urbano per due anni nei confronti di un 36enne che ha infranto un calice sul volto di un cliente in un bar a Urgnano.Lettura meno di un minuto.
Un’aggressione violenta all’interno di un locale pubblico di Urgnano, con un calice di vetro infranto sul volto di un altro avventore. Per il responsabile, un 36enne italiano, è scattato il Daspo urbano, disposto dal Questore di Bergamo per impedire che episodi di questo genere possano ripetersi. Il provvedimento, adottato nell’ambito dell’attività di prevenzione della Polizia di Stato, mira a tutelare la sicurezza degli esercizi pubblici e dei luoghi di aggregazione, contrastando comportamenti violenti che compromettono la tranquillità di clienti e cittadini.
Per la durata di due anni, l’uomo non potrà accedere né stazionare nelle immediate vicinanze dei locali pubblici situati nel territorio comunale in cui si sono verificati i fatti. Il Daspo urbano, conosciuto anche come Dacur, è una misura di prevenzione che consente al Questore di intervenire nei confronti di soggetti responsabili di condotte che mettono a rischio la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici e dei locali di pubblico trattenimento. La violazione del divieto è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 24.000 euro.
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